Глава "Сириуса" призвала включить закупку оборудования для школ в программу их капремонта

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Создание новой образовательной среды в России невозможно без закупки нового оборудования для школ, решить проблему можно было бы за счет финансирования из программы капитального ремонта школ. Об этом заявила руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, которая входит в пятерку списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам общего образования.

"Важный вопрос - это работы по капитальному ремонту школ. Есть очень важный, чувствительный для нас всех вопрос - это приобретение нового учебного оборудования. Просим рассмотреть такую возможность и включить это в программу капитального ремонта школ", - сказала Шмелева.

Она отметила, что закупка оборудования необходима для создания новой образовательной среды в стране, включающей современные междисциплинарные программы, работу в лабораторных условиях. Также, по ее словам, необходимо будет предусмотреть возможность повышения квалификации педагогов для работы с новым оборудованием.

О всероссийских проверочных работах в школах

В ходе заседания президиума Госсовета Шмелева также обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение Рособрнадзору снизить в школах количество всероссийских проверочных работ и контрольно-мониторинговых мероприятий.

"Мы просим рассмотреть и дать Рособрнадзору поручение серьезно, многократно снизить количество формальных, избыточных, дублирующих другие формы контроля проверок, и второе поручение - по возможности снизить всероссийские проверочные работы, а также другие контрольные и мониторинговые мероприятия в школе", - сказала Шмелева.