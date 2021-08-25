В Уфе открыли центр подготовки специалистов рабочих профессий машиностроительной отрасли

УФА, 25 августа. /ТАСС/. "Ростех" открыл на базе Уфимского моторостроительного производственного объединения (ОДК-УМПО, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) центр подготовки специалистов рабочих профессий машиностроительной отрасли. В нем будут обучаться сотрудники корпорации, а также студенты по целевым программам, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия в среду.

Учебный центр расположен на территории ОДК-УМПО, цеха и учебные кабинеты размещены в построенном специально для этого здании площадью более 14 тыс. кв. м. Он оснащен оборудованием, используемым в производстве авиационных двигателей, всего свыше 220 единиц, из которых 45 - станки с числовым программным управлением.

"Это первый объект, который мы построили в рамках целой программы, проводимой "Ростехом", по подготовке сотрудников. Самая большая проблема это как раз профессии рабочих, мы достаточно серьезно сталкиваемся [с проблемой] качества выпускаемой продукции, и текучесть большая. То есть мы хотим, чтобы этот учебный корпус был первым, и в дальнейшем, конечно, будем его распространять в других городах, где у нас сосредоточены большие предприятия", - сообщил индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков на открытии центра.

Учебный центр будет готовить специалистов для всей госкорпорации, длительность обучения может составлять от 10 месяцев для сотрудников УМПО и до трех лет - для студентов профессиональных образовательных учреждений. Преподаватели центра прошли стажировку, в том числе за рубежом, обучение строится по принципу - 30% - теория, 70% - практика. "Будем выдавать дипломы обучившимся, а если это целевое обучение - то работодатель берет обязательство потом трудоустроить выпускника к себе. Сумма инвестиций в центр составила 2,5 млрд рублей, проект мы сделали практически за год. Из этой суммы 1,5 млрд ушло на закупку оборудования", - сообщил журналистам исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров отметил важность проекта не только для предприятия, но и всего региона. Результатом этой работы должно стать повышение производительности предприятий, считает он. "Это неоценимый вклад в развитие не только УМПО, Уфы и республики, но даже и соседних субъектов, которые будут привлекать ребят, получивших здесь навыки. Установленные здесь более 300 станков дают возможность повышать квалификацию, и более двух тыс. мультифункциональных специалистов будут отсюда выходить и приходить уже готовыми на производство, что должно положительно сказаться на результатах", - отметил Назаров.

Предусмотрено несколько программ обучения - повышение квалификации, переподготовка, дополнительное профобразование, полная программа профессионального обучения и полная программа среднего профессионального образования. Обучившиеся получают дипломы по специальностям "Технология машиностроения", "Мехатроника и мобильная робототехника", "Наладчик станков и оборудования в механообработке", "Обработка металлов резанием", "Оператор станков с ЧПУ".

Об объединении

УМПО основано в 1925 году, входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) госкорпорации "Ростех". Основными видами деятельности являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники.