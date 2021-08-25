Минтуризма Дагестана планирует ввести обязательную аккредитацию гидов

МАХАЧКАЛА, 25 августа. /ТАСС/. Гиды, работающие с туристами в Дагестане, будут проходить обязательную аккредитацию для повышения качества туристических услуг в регионе. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в Министерстве по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

"Туристические гиды в Дагестане будут проходить обязательную аккредитацию. Речь идет о масштабном подходе к вопросам повышения качества оказываемых туристических услуг, в том числе вопросу безопасности", - сказал представитель министерства.

По его словам, в настоящее время прорабатывается механизм, который будет применяться при аттестации гидов.

В понедельник в результате ливней и схода селей в Карадахской теснине в Гунибском районе Дагестана оказались заблокированы более 30 туристов. Как ранее сообщали в Минтуризма республики, спасатели и добровольцы смогли эвакуировать 34 туриста. Двоих мужчин унесло потоком воды, их поиски продолжаются.