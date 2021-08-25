Власти Бенина объявили о вспышке птичьего гриппа в стране

ПРЕТОРИЯ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Бенина зафиксировали в стране вспышку птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Бенина.

Заболевания домашней птицы выявлены в трех районах, прилегающих к столице страны городу Порто-Ново, уточнили в министерстве.

Одновременно о вспышке птичьего гриппа на юге Нигерии сообщили власти штата Дельта. Глава департамента сельского хозяйства штата Юлиус Эгбеди заявил, что от гриппа уже погибли в шести районах 160 тыс. домашних птиц. По его словам, власти предпринимают необходимые меры для борьбы с заболеванием.

На минувшей неделе о вспышке птичьего гриппа объявили власти Кот-д'Ивуара. Ее эпицентр находится в округе Гран-Басам в 40 километрах от крупнейшего города страны Абиджана. В июле вспышка птичьего гриппа произошла в соседней с Кот- д'Ивуаром стране - Гане. Таким образом, уже четыре страны Западной Африки затронуты нынешним летом птичьим гриппом.