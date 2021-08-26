В "Одноклассниках" появился конструктор стикеров

Социальная сесть "Одноклассники" запустила конструктор стикеров. Пользователи смогут создавать стикеры и мемы, даже не имея навыков владения фоторедакторами, говорится в сообщении соцсети в четверг.

"Одноклассники" постоянно развивают новые способы самовыражения и обмена личным контентом пользователей. Ранее ОК запустили возможность загружать свои стикеры с помощью специального чат-бота, теперь с новым конструктором создать свой стикер можно всего за пару кликов <...> Например, можно легко и быстро создать стикеры с общими шутками или любимыми фразами", - указано в сообщении.

Воспользоваться новым сервисом можно в разделе "Конструктор", нажав на иконку со стикерами. При их создании "Одноклассники" предлагают использовать предустановленные фоны и картинки популярных мемов, среди которых персонаж Гарольд, собака сибу-ину и мем "рукалицо". Впоследствии соцсеть планирует пополнять коллекцию фонов.

Создать стикеры можно только в десктопной версии "Одноклассников". После отправки они сохраняются в разделе "Последние" и будут доступны для отправки уже в мобильных приложениях на Android и iOS, а также в мобильной версии соцсети.