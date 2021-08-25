Delta Airlines будет ежемесячно требовать с непривитых сотрудников по $200

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Американская авиакомпания Delta Airlines потребует ежемесячные выплаты в размере $200 с не привитых от коронавируса сотрудников. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на корпоративное письмо руководства авиаперевозчика.

Ужесточение требований по вакцинации происходит на фоне того, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США ранее на этой неделе окончательно одобрило к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.

"Знаю, что некоторые предпочитали дождаться от FDA полного одобрения вакцин, - приводит газета обращение к сотрудникам Delta Airlines главы компании Эда Бастиана. - Теперь, когда FDA полностью одобрило вакцину Pfizer, настало ваше время привиться".

В руководстве компании подчеркнули, что с 12 сентября те сотрудники, которые не пройдут вакцинацию, будут обязаны на еженедельной основе проходить тестирование на заражение инфекцией. А начиная с ноября руководство обяжет их выплачивать ежемесячные сборы в размере $200 с человека. Подразумевается, что средства пойдут на оплату пребывания в больнице сотрудников в случае госпитализации с COVID-19. "Эти сборы будут необходимы для того, чтобы снизить финансовые риски, которые представляет для нашей компании отказ от вакцинации", - подчеркнул Бастиан.

Дополнительные меры борьбы с коронавирусом вводятся из-за распространения дельта-варианта инфекции. Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), на него приходится более 83% случаев заражения коронавирусом в США.