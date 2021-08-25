Культурно-деловой центр "Новый Мурманск" будет принимать до 10 тыс. человек в год

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Культурно-деловой центр "Новый Мурманск", строительство которого запланировано на портовой территории бывшего судоремонтного завода в Мурманске, сможет принимать около 10 тыс. человек, в том числе туристов, в год. Об этом в среду сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Проект центра "Новый Мурманск" с объемом инвестиций около 16 млрд рублей предполагает создание крытого тематического парка, самого масштабного в России музея Арктики, конгресс-центра для проведения федеральных и международных мероприятий, апартаментов для туристов, офисных помещений, магазинов, фуд-корта, кафе и ресторанов с арктической кухней и многим другим.

"Новый Мурманск" рассчитан на то, что количество посетителей внутри будет около 10 тыс. человек в год. Он находится в пешей доступности в центре города, и мы надеемся, что вся портовая территория будет постепенно реновироваться и промышленные объекты будут постепенно переезжать на западный берег Кольского залива", - сказала Кузнецова в ходе круглого стола Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики при участии компании Squire Patton Boggs в рамках председательства России в Арктическом экономическом совете "Реализация инфраструктурных проектов в Арктике на основе ГЧП: опыт и перспективы".

Как отметила вице-губернатор, несмотря на то, что Мурманск - портовый город, в нем отсутствует набережная. "Вся береговая линия в основном занята портовыми зданиями, логистическими [объектами], рыбным портом, угольным портом и другими терминалами. Сейчас мы начали работу, чтобы в черте города эти территории реновировать и переориентировать их профиль на такую гражданскую инфраструктуру, которая была бы в целом ориентирована и на местное население, и на развитие в том числе туризма", - пояснила она.

По данным комитета по туризму Мурманской области, за семь месяцев 2021 года Заполярье посетили 250 тыс. туристов, что близко к допандемийным показателям. Власти Мурманской области намерены увеличить турпоток до 1 млн человек в год в ближайшие несколько лет, проводя как минимум одно мероприятие для туристов в неделю.

Об Арктическом экономическом совете

Арктический экономический совет (АЭС) - это независимая международная организация, содействующая развитию бизнеса и B2B-взаимодействию в Арктике, а также способствующая ответственному экономическому развитию Арктики в целом. АЭС учрежден в сентябре 2014 года и является независимым объединением представителей крупных корпоративных структур стран Арктического совета (Россия, Швеция, США, Канада, Финляндия, Исландия, Дания, Норвегия) и используется для решения задач, ведущих к росту экономического сотрудничества в Арктике. С мая 2021 г. по май 2023 г. Россия председательствует в АЭС.