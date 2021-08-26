Сессия "Цифровые платформы, производители контента и государство". Видеотрансляция

"Российская креативная неделя"

Сессия "Цифровые платформы, производители контента и государство: как найти баланс интересов для повышения инвестиционной привлекательности креативных индустрий?" проходит в первый день "Российской креативной недели".

Модератором сессии выступает генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

В числе его собеседников - начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, глава "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, руководитель "Национальной Медиа Группы" Светлана Баланова и другие.

Участники мероприятия обсудят, выгодно ли сегодня инвестировать в производство контента? Какие способы монетизации существуют, и подходят ли они в равной степени для всех креативных индустрий?