Необычно теплая погода придет в ЦФО с 27 августа

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Температурный фон в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) будет на 5 градусов выше нормы с пятницы. Тепло будет радовать местных жителей минимум до конца недели, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Везде в Центральном федеральном округе температура будет выше нормы с пятницы. Аномалия будет составлять 4-5 градусов. И такая приятная погода будет до конца недели", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температурный фон в Московском регионе, в частности, будет в этот период днем 23-25 градусов тепла, ночью - 13-15 градусов тепла.