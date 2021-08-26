Moderna подала все документы на полное одобрение своей вакцины в США

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Американская компания Moderna направила весь необходимый пакет документации для получения полного одобрения своей вакцины от коронавируса Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.

"Moderna <...> объявила о завершении процесса подачи заявки в FDA на полное лицензирование вакцины от COVID-19 <...> для лиц старше 18 лет", - говорится в сообщении. В компании также отметили, что попросили медицинского регулятора рассмотреть заявку компании в приоритетном порядке, а также запросили получение сертификации на использование своего препарата в чрезвычайных обстоятельствах для детей 12 лет и старше.

В минувший понедельник FDA окончательно одобрило к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. Препарат Pfizer - первая вакцина от COVID-19, получившая окончательное одобрение управления. В декабре прошлого года вакцина Pfizer была сертифицирована регулятором по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах. Аналогичное одобрение позднее получили вакцины компаний Moderna и Johnson & Johnson.