"Известия": разработана тест-система, выявляющая устойчивые к лечению формы туберкулеза

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ (ФГБУ "НМИЦ ФПИ") разработали прототип тест-системы, позволяющей за пять дней определить у пациентов с туберкулезом легких устойчивость к препаратам. Об этом пишет в четверг газета " Известия " со ссылкой на разработчиков прототипа тест-системы.

"Тест-система позволит определять чувствительность микобактерий туберкулеза одновременно к десяти или более антибиотикам в течение пяти дней, тогда как современный импортный дорогостоящий аналог требует для этого не менее 14 дней", - рассказал газете главный разработчик тест-системы, заведующий отделом инфекционной иммунологии, патологии и биотехнологий ФГБУ "НМИЦ ФПИ" профессор Михаил Владимирский. Он добавил, что планируемая себестоимость такого набора реагентов в расчете на одно исследование примерно в восемь раз ниже иностранного аналога.

Прототип тест-системы основан на применении литических микобактериофагов - вирусов, поражающих только микобактерии туберкулеза, сообщил Владимирский. Метод анализа состоит в выделении возбудителя туберкулеза и его выращиванием в присутствии лекарственного препарата, соединенного с отличающимся способностью заражать именно возбудителя туберкулеза литическим микобактериофагом D29. В результате можно выделить ДНК микобактериофага, определить его количество и сравнить с контрольными данными. Уменьшение количества ДНК микобактериофага означает сохранение чувствительности микобактерий к препарату.

Число случаев туберкулеза, вызванного лекарственно устойчивыми штаммами возбудителя, увеличивается. Ускоренное определение лекарственной устойчивости микобактерий способствует своевременному назначению терапии, которая позволяет в короткие сроки прекратить выделение бактерий у больного и циркуляцию возбудителя в обществе, сказали изданию сотрудники центра.

Разработчики прототипа новой тест-системы уточнили "Известиям", что в настоящее время получены обнадеживающие результаты его использования в экспериментапльных условиях. Но до внедрения тест-системы необходимо пройти все стадии клинических исследований.

На протяжении последних 10 лет в РФ наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом. В 2020 году показатель заболеваемости снизился в 2,4 раза по сравнению с 2010 годом и составил 32,07 на 100 тысяч населения. Несмотря на снижение заболеваемости, туберкулез остается серьезной проблемой для российского здравоохранения, заявили газете в Роспотребнадзоре.