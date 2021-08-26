Экспедиция из Эрмитажа в ходе раскопок в КБР обнаружила погребение VII века до н. э.

НАЛЬЧИК, 26 августа. /ТАСС/. Участники Северо-Кавказской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа в ходе работ на могильнике Верхний Куркужин, принадлежащем кобанской археологической культуре, обнаружили захоронение VII века до н. э. В нем располагался орнаментированный керамический сосуд, а также бронзовые браслеты и бусины. Об этом рассказала ТАСС помощник директора Государственного Эрмитажа, начальник экспедиции Юлия Марченко.

В этом году археологи ведут работы на могильнике Верхний Куркужин в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики в течение августа. По завершении раскопок участники экспедиции представят результаты в Кабардино-Балкарском государственном университете (КБГУ).

"Мы дошли до погребальных конструкций VII века до н. э. и обнаружили глиняный сосуд чернолощеный с орнаментом. Наши реставраторы из Эрмитажа занимаются его восстановлением, надеемся, что удастся его собрать. Орнамент представляет собой заштрихованные треугольники, он характерен для раннескифского времени, для этой эпохи", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, такой орнамент встречается и на бронзе, и на глине. Кроме сосуда были обнаружены два бронзовых браслета и бусины из сердолика, янтаря и стекла. "Керамика здесь в не очень хорошем состоянии, приезжают реставраторы, чтобы восстанавливать ее. Эта посуда делалась конкретно для погребения, то есть ее не использовали в быту. Поэтому она очень часто имеет плохой обжиг, к тому же памятник расположен в оползневой зоне и здесь не очень хорошая почва для керамики", - пояснила Марченко.

Как рассказала руководитель экспедиции, работы ведутся на глубине примерно 70 см. Погребение, которое уже расчистили специалисты, очень сильно повреждено. По словам Марченко, оно было ограблено в древности, еще и разрушено в наше время.

В экспедиции в этом году участвуют более 30 человек, в том числе археологи и реставраторы Эрмитажа, студенты Социально-гуманитарного института и сотрудники КБГУ, а также добровольцы, которые уже работали на этом объекте в предыдущие годы.

О памятнике

Археологический памятник Верхний Куркужин (VII-IV вв. до н. э.) находится в оползневой зоне, он представляет собой грунтовый могильник кобанской культуры, принадлежит к ее западному варианту. Участники Северо-Кавказской археологической экспедиции Эрмитажа ведут работы на могильнике с 2016 года. Так, в 2018 году было раскопано 284 кв. м, на которых располагалось 27 погребальных конструкций. Специалисты обнаружили, в частности, железные ножи кавказского типа с изогнутой спинкой, бронзовую фибулу, стеклянные и янтарные бусины, а также бронзовые булавки, которые скреплялись бронзовыми цепочками.

В позапрошлом году было раскопано 248 кв. м, на которых располагалось 18 погребальных конструкций. Тогда участникам экспедиции удалось обнаружить орнаментированную курильницу, предметы вооружения, конской упряжи, украшения и элементы костюма.