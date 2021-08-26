В Амурской области утвердили дату празднования Дня бамовца

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 августа. /ТАСС/. Новая памятная дата - День бамовца - введена в Амурской области, сообщила пресс-служба регионального законодательного собрания.

"Четырнадцатого сентября в Приамурье будут отмечать День бамовца. За поправки в закон о памятных датах в Амурской области проголосовали большинство депутатов. Инициатива, выдвинутая группой парламентариев, призвана увековечить историческое событие, ставшее судьбоносным для многих поколений амурчан", - говорится в сообщении.

Дата празднования Дня бамовца была выбрана не случайно: депутаты провели ряд встреч и обсуждений с жителями северных территорий, а также с историками. В итоге было решено ежегодно чествовать строителей железнодорожной магистрали 14 сентября. Именно в этот день в 1972 году было уложено первое "серебряное" звено от станции БАМ в сторону Тынды.

"В Приамурье и ранее отмечали этот праздник, вспоминали причастных к стройке века, но только лишь в юбилейные годы. Последнее торжество в честь 45-летия БАМа состоялось в 2019 году в Тынде, и это неправильно. Речь идет о порядка двух миллионах человек, которые воплотили в жизнь масштабный инфраструктурный проект - это был крайне тяжелый труд, который дал почву для дальнейшего развития страны. Поэтому когда наш коллега, депутат от Тындинского района, выступил с инициативой, мы поддержали, помогли ее проработать и довести до логического завершения", - цитирует пресс-служба председателя законодательного собрания области Вячеслава Логинова.

Байкало-Амурская магистраль - одна из крупнейших железных дорог в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Она проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Строительство магистрали началось в конце 1930-х годов, но основные работы были развернуты в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой.