В Минпросвещения надеются, что новый учебный год пройдет в очном формате

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Новый учебный год в школах начнется в очном формате, Минпросвещения надеется, что он весь будет очным, сообщил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" глава министерства Сергей Кравцов.

"Мы очно начинаем учебный год и надеемся, что он очно и будет проходить", - сказал министр.

Кравцов напомнил, что региональные власти могут самостоятельно принимать решения относительно введения санитарных ограничений, исходя из эпидемиологической ситуации в каждой отдельной области. "Со своей стороны мы прислушиваемся к регионам, но ситуация сейчас спокойная. Понятно, что расслабляться нельзя, и те меры - определенная социальная дистанция, разграничение потоков - они действуют. Я прошу всех отнестись с пониманием", - добавил Кравцов.

Выступая на заседании президиума Госсовета в среду, глава Минпросвещения сообщил, что российские школы готовы принять всех 17 млн учеников, которые пойдут на учебу 1 сентября. Он отметил, что День знаний повсеместно пройдет в очном формате.

В новость была внесена правка (9:08) - передается с добавлением слова в заголовке, верно - учебный год.