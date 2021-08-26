В каждом из 50 колледжей Москвы создали центры содействия трудоустройству

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Центры содействия трудоустройству, которые помогают учащимся найти работу на ведущих предприятиях города, создали во всех 50 колледжах Москвы. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

"Сегодня мы уверенно говорим, что в колледжи поступают осознанно, так как здесь готовят высококлассных специалистов по современным, интересным и необходимым Москве специальностям. Популярность среднего профессионального образования объясняется еще и тем, что это возможность получить востребованную профессию с гарантией трудоустройства на ведущие предприятия города после окончания учебы или даже во время нее. В каждом из 50 столичных колледжей созданы центры содействия трудоустройству, заключаются договоры с работодателями о прохождении практики", - сказал Молотков.

По его словам, выпускников московских колледжей ждут на научно-производственных предприятиях, в Росатоме, Гохране, Московском метрополитене, Московском центральном кольце, аэропортах, на предприятиях бытового обслуживания и гостиничного сервиса. Наиболее востребованы при поступлении такие направления подготовки, как "Информационные системы и программирование", "Графический дизайн", "Поварское и кондитерское дело", "Гостиничное дело", "Системное администрирование", "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей". "Все наши колледжи учат студентов востребованным и перспективным компетенциям", - уточнил руководитель департамента.

Молотков отметил, что в конце обучения учащиеся колледжей сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. По итогам прохождения испытания выпускникам выдается skills-паспорт с оценкой за экзамен. На данный момент в колледжах создано 329 центров проведения демонстрационного экзамена и 45 специализированных центров компетенций - это площадки, аккредитованные Союзом WorldSkills и отвечающие всем мировым тенденциям в подготовке высококвалифицированных специалистов.

Также на базе колледжей проходят уроки технологии для учеников 5-9-х классов, а в рамках проекта "Профессиональное обучение без границ" старшеклассники, посещая занятия в колледжах, могут получить свидетельство о профессии. "Еще одно достижение столицы - это чемпионаты профмастерства для детей KidSkills. Расширяется возрастная линейка их участников, в нынешнем году будут компетенции для детей 5-7 лет. Пятилетние начинающие профессионалы - это не фантастика, мы стараемся помочь сделать первые шаги в мире профессий как можно раньше", - рассказал Молотков.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/12220767.