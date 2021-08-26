Кабмин выделяет почти 65 млн рублей на дооснащение больницы в Амурской области

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 64,9 млн рублей на дооснащение Тындинской больницы в Амурской области, сообщила пресс-служба кабмина.

"Свыше 64,9 млн рублей будет направлено в Амурскую область на закупку современного медицинского оборудования для Тындинской больницы. С помощью федерального финансирования в больнице появится более 20 единиц новых медицинских изделий, в их числе эндоскопы, передвижной УЗИ-аппарат для исследования сердца и сосудов, мобильный рентгеновский аппарат, стационарный цифровой рентгеновский аппарат для проведения маммографии", - отмечается в сообщении.

В правительстве пояснили, что это оборудование позволит повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для пациентов, расширить спектр исследований при диагностике сердечно-сосудистых, онкологических и желудочно-кишечных заболеваний. Аппаратуру разместят в хирургическом комплексе больницы, где сейчас завершается капитальный ремонт на средства, выделенные кабмином ранее.

"В частности, 181 млн рублей был направлен в регион в августе 2020 года. Решение было принято после встречи Михаила Мишустина с губернатором Амурской области Василием Орловым, которая состоялась во время рабочей поездки председателя правительства на Дальний Восток", - напомнили в пресс-службе.