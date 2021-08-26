Минобрнауки до октября внесет редакцию программы научно-технологического развития России

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Минобрнауки РФ должно до 1 октября внести окончательную редакцию госпрограммы научно-технологического развития (НТР) России. Об этом сообщил в четверг на заседании Госсовета РФ по направлению "Наука" губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Перед Министерством образования и науки стоит задача до 1 октября этого года внести окончательную редакцию госпрограммы", - отметил губернатор.

Он добавил, что по итогам заседания совета по науке и образования в феврале 2021 года предусмотрены разные сроки по исполнению отдельных пунктов программы, вплоть до середины 2022 года.

Стратегия научно-технологического развития России была утверждена президентом России Владимиром Путиным 1 декабря 2016 года. Она направлена на формирование современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и разработок. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в декабре 2020 года отметил, что необходимо актуализировать стратегию для достижения озвученных президентом РФ новых национальных целей.