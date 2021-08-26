В финале трека "Студенты" конкурса "Лидеры России" победили более 50 человек

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 50 человек победили в финале трека "Студенты" конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщила в четверг пресс-служба организаторов конкурса.

"Всего на участие в треке "Студенты" зарегистрировались 15,4 тыс. человек, это значит, что конкурс составил 121 человек на место в финале. Это серьезный отбор, вы большие молодцы! По количеству набранных баллов в треке "Студенты" победу одержали 54 человека из 127 финалистов. Это ребята из 16 регионов, они учатся не только в московских, но и в региональных вузах нашей страны", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

В пресс-службе уточнили, что среди победителей трека 37 молодых людей и 17 девушек. 29 из них окончили школу с золотой медалью, а 21 победитель уже получил диплом с отличием.

По данным организаторов, самому молодому победителю - 19 лет, самому старшему - 32 года.

Заявки для участия в треке "Студенты" могли подавать молодые люди от 18 лет, которые учатся в средних специальных или высших учебных заведениях на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры или закончили обучение не более двух лет назад.

Лучшие участники трека получат возможность пройти стажировки в органах государственного управления и в крупных корпорациях, воспользоваться сертификатами на дополнительное образование, поработать с наставниками из числа финалистов и победителей конкурса "Лидеры России".

О конкурсе

В этом сезоне конкурс "Лидеры России" разделен на восемь профильных треков. Помимо направлений "Наука" и "Здравоохранение", стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки - "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", "Студенты" и "Международный". Всего на конкурс поступило около 181 тыс. заявок из всех регионов России и 150 стран.

В общей сложности пройдет 13 финалов треков, так как в некоторых треках из-за большого числа участников предусмотрено несколько финалов в разных регионах страны. Победители финалов треков будут приглашены в суперфинал конкурса "Лидеры России", в котором они получат возможность посоревноваться друг с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут не менее 100 участников, которые смогут поработать с ведущими управленцами.

Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.