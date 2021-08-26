В Москве расширят программу лекарственной терапии для онкобольных

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о расширении лекарственной терапии для больных с онкологией, так с 2022 года препараты последнего поколения будут получать пациенты еще с четырьмя локализациями рака. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, современные лекарства от рака очень дорогие. Стоимость месячного курса лечения может достигать 500 тыс. рублей. Чтобы обеспечить этими препаратами москвичей, в 2019 году в городе увеличили расходы на лекарства примерно в два раза, и сегодня тратится на них более 33 млрд рублей в год.

"Сегодня мы решили сделать следующий шаг. С 2022 года препараты последнего поколения будут получать пациенты еще с четырьмя локализациями рака - мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи. Таким образом, московская программа современной лекарственной терапии охватит 90% онкологических заболеваний. <...> Часто говорят, что "здоровье не купишь". Но лекарственная терапия рака - это тот случай, когда дополнительные деньги в прямом смысле спасают жизни людей", - написал мэр.

Он отметил, что в 2022 году власти еще раз увеличат расходы на закупку современных лекарств и обеспечат ими нуждающихся москвичей по 10 локализациям рака. Кроме того, совместно с ведущими экспертами-онкологами ведется работа над созданием механизма оценки эффективности новых противоопухолевых препаратов. Лучшие из них будем включать в стандарты лечения онкологических больных.

За последние два года был внедрен новый Московский стандарт онкологической помощи и обеспечена преемственность ведения пациента на всех этапах - от постановки диагноза до лечения и последующей реабилитации. Для медицинских учреждений закуплено современное оборудование. Продолжается строительство и реконструкция стационаров и центров амбулаторной онкологической помощи.

"В 2019 году Москва стала первым регионом России, который внедрил расширенные стандарты лекарственной терапии по шести локализациям рака - меланома, рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и легкого. На эти злокачественные новообразования приходится порядка 80% онкологических диагнозов в Москве, в случае которых показана лекарственная терапия. <...> Надеюсь, что сегодняшнее решение по расширению лекарственной терапии даст надежду на лучший исход тысячам москвичей, столкнувшимся с одним из самых тяжелых испытаний", - добавил Собянин.