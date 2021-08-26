Глава Управления президента: у России есть ресурсы для обеспечения цифрового суверенитета

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Глобальные аудиовизуальные платформы представляют достаточно серьезную угрозу для производителей отечественного видеоконтента, но у России есть ресурсы для обеспечения своего цифрового суверенитета. Об этом заявил в четверг начальник Управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета Российской креативной недели Сергей Новиков в первый день работы форума.

"Мы все знаем, что аудиовизуальные платформы глобальные представляют достаточно серьезную не просто конкуренцию, а угрозу для производителей видеоконтента, который развивают у нас в стране. Но, с другой стороны, здорово, что у нас эти производители есть, как и есть крупнейшие IT-компании, которые своими социальными сетями сейчас покрывают все население страны, весь Рунет. И есть у нас ресурс отстаивать свой цифровой суверенитет", - сказал Новиков.

Он подчеркнул, что необходимо продвигать отечественный креативный контент и создавать условия, чтобы он производился в России. "В противном случае мы даже с идеологической точки зрения потеряем инициативу, чего, конечно, допустить просто невозможно", - подчеркнул Новиков.

"Запрос на новое качество креативной жизни растет вместе с благосостоянием. Если правительство и все государственные ресурсы направлены на рост благосостояния, то мы и должны делать второй шаг - развивать креативные индустрии в нашей стране. В противном случае люди будут пользоваться креативными продуктами, которые приходят из-за рубежа", - добавил Новиков.

Фест-форум "Российская креативная неделя", включающий более 300 мероприятий и затрагивающий 14 индустрий, проходит 26-29 августа в Москве. ТАСС - генеральное информационное агентство мероприятия.