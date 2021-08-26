Латвийско-белорусскую границу за сутки пытался незаконно пересечь еще 101 мигрант

РИГА, 26 августа. /ТАСС/. Пограничники Латвии за минувшие сутки предотвратили попытку еще 101 нелегального мигранта незаконно пересечь государственную границу республики с территории Белоруссии. Об этом в четверг сообщает местное агентство LETA со ссылкой на данные Государственной службы пограничной охраны.

"В целом начиная с 10 августа не допущено незаконное пересечение границы 645 лицами", - указывает погранохрана. За прошедшие сутки за незаконное пересечение государственной границы Латвии не задержано ни одного человека. Всего с начала года за это были задержаны 377 граждан третьих стран. В свою очередь с момента введения режима чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе, вступившего в силу 11 августа, 25 нелегальным мигрантам было разрешено пересечь границу по гуманитарным причинам.

"Ситуация на границе напряженная. Количество нарушителей, пытающихся незаконно пересечь границу, снова начинает расти. Вчера 68, сегодня уже 101. Погранохрана и Национальные вооруженные силы продолжают свою работу по охране государственной границы", - написала в четверг в Twitter министр внутренних дел Латвии Мария Голубева.

Глава МВД также прокомментировала обнародованное накануне решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Польша и Латвия должны обеспечить беженцев с Ближнего Востока, застрявших на границе с Белоруссией, жильем и одеждой. "Латвия уже сейчас действует в соответствии с предложенным вчера ЕСПЧ временным регулированием - погранохрана в сотрудничестве с неправительственными организациями предоставляет необходимые продукты питания, одежду и медицинскую помощь прибывшим на границу с территории Белоруссии", - указала она.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. Рига для охраны границы ввела усиленный контроль и мобилизовала ресурсы погранохраны и армии. Правительство Латвии ввело с 11 августа и до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Белоруссию.

Правительство Латвии также решило ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией, начатое несколько лет назад, и одобрило выделение финансирования в размере €1,7 млн на установку ограждения из колючей проволоки. Всего для завершения строительства пограничной инфраструктуры необходимо порядка €30 млн.