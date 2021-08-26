Кабмин выделил 75 млн рублей на создание центра профилактики терроризма в Беслане

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Правительство России направляет 75 млн рублей на помощь в создании международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма в Беслане. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

Центр будет создан на базе школы № 1, захваченной террористами в 2004 году. "Проектом предусмотрена реставрация здания, которое теперь является памятником культурного наследия. Выделенное финансирование поможет завершить строительство центра до конца 2022 года, в частности, обеспечит его готовность на 30% в 2021 году", - уточняется в сообщении.

В правительстве рассказали, что перед реставраторами стоит задача сохранить следы трагических событий, поэтому внутренние помещения не будут полностью восстановлены. Чтобы остановить дальнейшее разрушение стен, специалисты проведут работы по консервации. В помещении актового зала оборудуют проекционный зал с местами для зрителей, где будут в постоянном режиме транслироваться документальные хроники. В классах будет развернута экспозиция, рассказывающая о трагедии и ее последствиях. Кроме того, часть помещений отдадут под выставку, посвященную крупнейшим терактам в мире.

Помочь с началом строительства центра Мишустина попросил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло во время беседы в Пятигорске 15 июня. Председатель кабмина отметил, что трагедия в Беслане потрясла всю страну и весь мир. После возвращения в Москву он поручил Минэкономразвития, Минфину и Минкультуры обеспечить выделение на эти цели федеральных средств.

Реконструкция дорог

Глава правительства также подписал распоряжение о выделении свыше 75,3 млн рублей на реконструкцию дорог в Беслане. Деньги пойдут на ремонт улиц Ленина, Кооперативной и Широкой. На них заменят дорожное полотно, расширят тротуары, обновят бордюры и дорожные знаки. Всего до конца этого года в городе отремонтируют 2,2 км улично-дорожной сети.

Помочь с финансированием реконструкции дорог Мишустина также попросил Меняйло. По его словам, вся проектно-сметная документация по этим объектам разработана и прошла экспертизу.