В Минпросвещения заявили, что WorldSkills повысил престиж системы среднего профобразования

УФА, 26 августа. /ТАСС/. Чемпионат WorldSkills (Ворлдскиллс) помог поднять престиж системы среднего профессионального образования и привлечь молодежь в рабочие специальности. Об этом заявил в четверг первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

"Самое главное, что сделал WorldSkills за эти годы, - он сформировал среду и поменял наше отношение. Только одну цифру назову: в прошлом году порядка 60% выпускников девятых классов в качестве продолжения своего образовательного развития выбрали систему СПО (среднее профессиональное образование)", - сказал он на пленарном заседании "Эффект WorldSkills в масштабах страны: от участия в чемпионате до реализации нацпроекта".

Замминистра просвещения подчеркнул, что "еще в начале 2000-х это невозможно было себе представить". "А сейчас это так. Это говорит о том, что молодое поколение выбирает, прежде всего, специальность, профессию, получение конкретных навыков", - пояснил Бугаев. При этом, по его словам, значительная часть выпускников СПО идет на работу на производство.

В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова отметила важность и ценность профессионального мастерства и владения практическими навыками. "Специалисты с высококлассной профессиональной подготовкой будут востребованы всегда и при любых обстоятельствах - как при трудоустройстве, так и в статусе предпринимателей и самозанятых - управленцев собственного дела. Все больше наших молодых людей выбирают профессиональное образование нового формата - соответствующее современным требованиям экономики и мировым стандартам, и катализатором к его развитию выступает "Ворлдскиллс Россия". Успешно зарекомендовавшие себя инструменты движения позволяют выстроить эффективную систему взаимодействия между профобразованием и рынком труда, позволяя готовить специалистов под запросы реального сектора экономики, гарантируя выпускникам трудоустройство, а работодателям - высококвалифицированных сотрудников", - подчеркнула она.

По ее словам, подготовка к финалу национального чемпионата "Ворлдскиллс Россия" и участие в первенстве позволяет выйти на новый уровень мастерства, получить возможность обрести актуальную и востребованную профессию.

Финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 2021 состоится в Уфе с 26 по 28 августа, в мероприятии участвуют порядка 1,8 тыс. конкурсантов из 76 регионов России, и около 2 тыс. экспертов. Первенство проходит в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование". Организаторы - Министерство просвещения РФ, правительство Башкирии, АНО "Агентство развития профессионального мастерства и АНО "Агентство стратегических инициатив.