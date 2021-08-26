Ростовские власти не прогнозируют недостатка воды в Цимлянском водохранилище из-за засухи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области не прогнозируют нехватку воды в Цимлянском водохранилище в осенний период вопреки прогнозам ученых о засушливой погоде. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального Минприроды. В свою очередь в администрации Волгоградской области ТАСС сообщили, что областное правительство намерено комплексно решать проблемы с маловодьем на Дону до 2030 года.

По данным сотрудников ВНИИ ГОЧС, до конца сентября в бассейне Среднего и Нижнего Дона погода будет жаркой и засушливой, ожидается дефицит осадков - 80% от нормы и меньше. Температура воздуха превысит норму местами до двух градусов и выше. Падение уровня Цимлянского водохранилища из-за дефицита осадков грозит нарушением водоснабжения Ростовской и Волгоградской областей уже в середине октября этого года.

"В настоящее время уровневые отметки Цимлянского водохранилища значительно выше, чем в маловодных 2015 и 2020 годах. На данный момент нехватки воды в осенний период не прогнозируется", - сказал собеседник агентства. По данным властей, работа по накапливанию воды в водохранилище велась с прошлой осени.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Волгоградской области, где также, по данным ВНИИ ГОЧС, могут возникнуть перебои с водой, для увеличения водности Дона власти намерены провести комплекс работ, включающий углубление и зарыбление малых рек, а также строительство очистных сооружений. "В Волгоградской области принимают весь спектр мер, направленных как на оперативное решение задач по обеспечению жителей водой, так и имеющих стратегическое значение, которые позволят в целом поэтапно решить вопросы, связанные с маловодьем", - говорится в сообщении. В администрации подчеркнули, что Волгоградская область стала инициатором создания дорожной карты по оздоровлению бассейна Дона.

С 2007 года в бассейне реки Дон наблюдается маловодье, значительно сказавшееся на наполненности Цимлянского водохранилища, уровень воды в водоеме был охарактеризован как "рекордно низкий". Также проблемы экосистемы реки Дон повлияли на транспортную и сельскохозяйственную отрасли Ростовской области. По словам первого заместителя главы региона Виктора Гончарова, по инициативе региональных властей на уровне правительства РФ ведется проработка вопроса о создании государственной программы оздоровления реки. Как сообщил сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин, экологическое состояние водной системы Дона представляет угрозу качеству жизни людей, экономике и природе Придонья.