ГИБДД обнаружила нарушения в ходе массовых проверок автошкол в Кургане

ТАСС, 26 августа. ГИБДД обнаружила нарушения при массовых проверках курганских автошкол. В частности, в Кургане был выявлен инструктор, который, не имея права обучать вождению, находился в учебном автомобиле, сообщили в отделении пропаганды БДД областного управления ГИБДД.

Ранее ТАСС сообщил, что курганское управление ГИБДД начало проверки автошкол региона из-за увеличения числа нарушений при обучении и подготовке водителей. При этом местные СМИ сообщали о массовых жалобах на инспекторов от кандидатов в водители на то, что они не могут сдать экзамены на водительские права.

"За прошедшие сутки в рамках мероприятия проверено 46 учебных транспортных средств. В городе Кургане госавтоинспекторами выявлено лицо, не имеющее права осуществлять обучение вождению - мужчина не являлся сотрудником автошколы, вместе с тем находился в учебном автомобиле в качестве инструктора. Его деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Еще один мастер производственного обучения осуществлял обучение вождению в запрещенном для этого месте - на одной из центральных улиц города Кургана, что могло создать затруднение в движении для других участников и повлиять на дорожную обстановку", - говорится в сообщении.

При этом при проведении экзаменов на право управления транспортом нарушений не выявлено - все автомобили соответствовали предъявляемым требованиям.