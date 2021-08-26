{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения COVID-19 в России остался на минимальной с мая отметке 0,93

В Москве показатель находится на уровне 0,75

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России в четверг остался на уровне 0,93 - минимальном с начала мая, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Как и в среду, показатель превышает единицу только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Свердловской области, где он равен 1,02.

В Воронежской области индикатор составил ровно 1, в Красноярском крае, Иркутской и Ростовской областях - 0,99, в Самарской области - 0,98.

При этом в Подмосковье и Нижегородской области коэффициент продолжил снижение и составил соответственно 0,89 и 0,86, а в Москве остался на уровне 0,75. В Санкт-Петербурге показатель опустился до 0,62.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Голикова: в 2021 году в школу пойдут на 90 тыс. первоклассников больше, чем в 2020 году
По всей стране в школы пойдут 17 млн детей, отметила вице-премьер
Читать полностью