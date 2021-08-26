Коэффициент распространения COVID-19 в России остался на минимальной с мая отметке 0,93

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России в четверг остался на уровне 0,93 - минимальном с начала мая, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Как и в среду, показатель превышает единицу только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Свердловской области, где он равен 1,02.

В Воронежской области индикатор составил ровно 1, в Красноярском крае, Иркутской и Ростовской областях - 0,99, в Самарской области - 0,98.

При этом в Подмосковье и Нижегородской области коэффициент продолжил снижение и составил соответственно 0,89 и 0,86, а в Москве остался на уровне 0,75. В Санкт-Петербурге показатель опустился до 0,62.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.