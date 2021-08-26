В кабмине считают, что власти должны доступно сообщать о принятых решениях

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Чиновники должны не просто принимать решения в своей сфере, но и доступно рассказывать о них людям. Такое мнение выразил журналистам замруководителя Аппарата правительства РФ Леонид Левин на церемонии запуска программы подготовки кадров в области интернет-коммуникаций "Мастерская новых медиа".

"Сегодняшнее участие правительства и поддержка правительством новой программы "Мастерская новых медиа" <...> - это очень важное направление, потому что для органов власти необходимо не только принимать какие-либо решения. Но очень важно правильно рассказывать людям, что это за решения, чего они касаются", - подчеркнул он.

Как пояснил Левин, для этого "не всегда достаточно правильного пресс-релиза или правильной цитаты того или иного чиновника или его интервью". "Очень важно, как это интерпретируется в средствах массовой информации: насколько понятно, интересно доносится. [Нужно], чтобы та информация, которая идет от органов власти, была конкурентна и востребована среди различных новостей, которые мы все смотрим, слышим или читаем ежедневно", - указал он.

Поэтому, продолжил замглавы аппарата кабмина, власти крайне заинтересованы в появлении специалистов, которые могли бы обрабатывать информацию, адаптировать и подавать в интересном для аудитории виде. "И, конечно же, при донесении информации, при ее создании [умели бы] отделять достоверную информацию от недостоверной, как сегодня принято говорить - от фейков. Для того чтобы люди могли понимать, где информация соответствует действительности, а где она, может быть, зачастую и специально подается в ложном ключе", - сказал он.

Власти рассчитывают на то, что проект "расширит медийную палитру" России, дополнит ее как новыми специалистами, так и целыми СМИ, добавил Левин. Он заверил, что кабмин будет и далее этому содействовать.

О проекте

Образовательная программа по подготовке кадров в области интернет-коммуникаций "Мастерская новых медиа" организована на базе Мастерской управления "Сенеж" в рамках подписанного в мае 2021 года соглашения о сотрудничестве между президентской платформой "Россия - страна возможностей" и АНО "Диалог регионы".

Программа нацелена на подготовку специалистов, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве и выстраивать информационные кампании с использованием самых современных инструментов и средств. Участниками проекта в 2021 году станут более 200 человек, в том числе победители конкурса "Лидеры интернет-коммуникации", победители и участники конкурса "Топблог", активные блогеры и представители медиасферы, которые развиваются в направлении digital. Программа стартует 26 августа 2021 года и будет работать в течение трех лет.