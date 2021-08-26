Самарские власти готовы включить регион в "пилот" по поддержке креативных индустрий

ТАСС, 26 августа. Власти Самарской области готовы включить регион в пилотный проект по поддержке креативных индустрий и принять региональное законодательство в этом направлении. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров на выездном заседании рабочей группы Госсовета по культуре в рамках Российской креативной недели в Москве.

"Совершенно очевидно, что нам нужно определиться для того, чтобы оказывать поддержку, что такое креативные индустрии. Да, это нужно формализовать, да, нужны нормативные акты. <…> Самарская область готова стать пилотным регионом, принять региональное законодательство по мерам поддержки креативных индустрий", - сказал Азаров.

Региональные власти, по мнению губернатора, обязаны создать необходимые условия для того, чтобы управлять, развивать и поддерживать креативные индустрии. Например, в создании креативных кластеров и выработке мер поддержки могут принимать участие региональные департаменты культуры и органы власти, отвечающие за предпринимательство. Так, в Самарской области предпринимателей направили в центр "Мой бизнес", где проработаны стандартные меры поддержки, ориентированные на самозанятых, отметил Азаров. Решение о включении региона в пилотный проект будет принято по итогам дискуссий в ходе мероприятий Российской креативной недели.

"Где-то регионы пошли по пути создания специальных фондов. <…> Фонд президентский уже успешно работает, кстати, могу сказать, что от Самарской области туда направлено 150 заявок. Это говорит еще раз о том, что в каждом регионе есть огромное количество креативных, талантливых людей, которые умеют дарить счастье другим, умеют при этом обеспечивать себя и своих близких", - добавил Азаров.

Ранее пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ) сообщала, что Самарская область вместе с девятью регионами, в том числе Ульяновской, Иркутской, Рязанской областями и Ханты-Мансийским автономным округом, вошла в программу Rurban Creative Lab. Так, до конца 2021 года в ее рамках в 10 регионах России на месте промышленных зон и заброшенных зданий создадут тридцать креативных пространств.

О Российской креативной неделе

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. За все время проведения RCW на мероприятиях выступят более 700 спикеров, в том числе члены правительства и представители администрации президента РФ, губернаторы, лидеры интернет-индустрии, руководители СМИ и медиахолдингов, известные деятели искусства, ученые. Впервые на фест-форуме будет представлен Реестр креативных индустрий.

ТАСС - генеральное информационное агентство "Российской креативной недели". На площадке форума работает студия агентства, где проходят интервью с ключевыми спикерами мероприятия.

К креативным индустриям относятся дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, наука и технологии, телевидение, мода, образование, маркетинг, разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, архитектура и урбанистика.