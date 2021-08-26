Эксперт считает, что ситуация с вакцинацией на Украине - худшая в Европе

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Ситуация с вакцинацией на Украине стала самой худшей в Европе, в связи с чем в стране осенью может начаться новая волна распространения коронавируса. Об этом заявил соучредитель Украинского центра здравоохранения, бывший заместитель главы Минздрава Павел Ковтонюк.

"На Украине наибольший уровень невакцинированного населения в Европе. Из-за этого осенью возникнет новая волна коронавируса. <...> Есть опыт других стран, где население гораздо лучше вакцинировано, чем наша страна, но там вспышки все равно случаются среди невакцинированного населения, даже если его мало. У нас невакцинированного населения больше всего в Европе сейчас, и это означает, что наверняка мы не минуем вспышки", - сказал он в четверг в эфире украинского "Общественного радио".

По его словам, к тем, кто прошел вакцинацию, должны применяться другие условия карантина. "Для вакцинированных людей карантин должен быть другой, поскольку эти люди защищены. Если у вас будет, например, событие или место публичное, куда можно организовать доступ людей только с прививочными сертификатами, это означает, что риски распространения в этом месте будут очень низкие", - пояснил эксперт.

Вакцинацию Украина начала одной из последних в Европе 24 февраля. В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить иммунизацию до 70% взрослого населения страны до конца 2021 года. По последним данным, оба компонента вакцины получили 3 310 320 человек, один - 5 152 290.

Украина использует препараты британско-шведской компании AstraZeneca, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, а также вакцину американской компании Moderna и американскую Janssen корпорации Johnson&Johnson.