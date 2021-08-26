В Испании расследуют инцидент с наличием примесей в вакцинах Moderna в Японии

ТАСС, 26 августа. Испанская фармкомпания Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI), которая производит вакцину против COVID-19 от американской фирмы Moderna, заявила, что проводит расследование инцидента, связанного с попаданием неизвестных примесей в ампулы с препаратом, обнаруженные в Японии. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ROVI.

О предполагаемых сроках окончания расследования не сообщается. Кроме того, в ROVI отметили, что, по-видимому, примеси присутствуют только в некоторых партиях вакцин, предназначенных для Японии. Представитель испанского предприятия также сообщил, что компания не приостановила производство препарата.

В среду Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии заявило о поступлении сведений из разных центров вакцинации о том, что в ряде доз вакцины Moderna обнаружены посторонние вещества. "Лишние" частицы были найдены в 39 ампулах, их размер достигал нескольких миллиметров. Указанные препараты находились в центрах вакцинации в пяти японских префектурах, включая Токио.

Минздрав страны объявил о приостановке использования около 1,63 млн доз вакцины Moderna, а также начал проверку в связи с инцидентом. Как заявил журналистам премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, произошедшее не повлияет на процесс вакцинации населения.