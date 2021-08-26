Крым дополнительно получит 930 млн рублей на ремонт придомовых территорий после ливней

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/ Правительство РФ дополнительно выделит Крыму 930 млн рублей на ремонт придомовых территорий в Керчи и Ялте, поврежденных после июньских ливней и подтоплений, сообщил на совещании глава республики Сергей Аксенов.

"Я докладывал главе государства по придомовым территориям, которые были подтоплены в Керчи и Ялте, глава государства решение принял, поручения правительству даны, дополнительно выделят нам 930 млн рублей. Мы обращения готовили, 27 [территорий] в Ялте и 48 - в Керчи", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что в Ялте поврежденных после подтоплений территорий более 60. "Сейчас технические документы, МЧС подтверждение дает. В этом году приступаем полностью ко всем, будет заключен контракт на проектирование и монтаж. Все будет в одном лоте. В сентябре будем приступать к этим работам. С правительством РФ сегодня-завтра довыверяем картину. Поручение было дано МЧС и Минфину", - добавил Аксёнов, уточнив, что все процедуры по выделению средств намерены завершить на следующей неделе.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека. Пострадали - около 60. Одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.