Авиационный клуб под Волгоградом начнет готовить пилотов малой авиации с 1 сентября

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Авиационно-спортивный клуб имени Числова, расположенный в городе Волжский Волгоградской области, начнет готовить пилотов малой авиации с 1 сентября. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе совещания.

"С 1 сентября клуб начинает сертифицированную подготовку пилотов малой авиации. Для нас это важно, исторически, в советские годы, малая авиация была развита и очень востребована. <…> Здесь до последнего времени существовало великолепное училище подготовки летчиков, которое известно во всем мире, которое окончили известные летчики-космонавты", - сказал губернатор.

Клуб работает на базе аэродрома, где в годы Великой Отечественной войны базировались истребительные штурмовые полки. Он также известен как первый в Советском Союзе аэродром, где совершили прыжок с парашютом с аэростата.

"Для всей страны это место является знаковым и важным, у нас еще кадры здесь есть, его можно развивать. <…> Именно здесь мы совместно с Минобороны России реализуем крупнейший в ЮФО патриотический проект по развитию военно-прикладных видов спорта", - пояснил глава региона.

Бочаров подчеркнул, что на месте хорошая транспортная доступность, так как аэродром находится в черте города.