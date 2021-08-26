МЧС планирует закончить строительство арктических спасательных центров к 2025 году

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Все комплексные арктические аварийно-спасательные центры планируется построить к 2025 году. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

"С правительством мы планируем это [возведение центров] закончить в 2025 году", - сказал он.

По данным Чуприяна, в настоящее время почти готовы 10 спасцентров в Арктике, еще 10 будут построены. В них будут не только дежурить спасатели, но и проходить обучение новые сотрудники. Каждый центр также будет привязан к аэропорту или аэродрому, где будет находиться авиация спасателей.

"Что касается самого Северного морского пути, мы уже в программу, собственную программу перевооружения, подтвержденную бюджетированием, а стало быть решением правительства, закладываем вертолеты арктического исполнения. Это совершенно новые машины, которые смогут проходить по 800 км", - добавил Чуприян.