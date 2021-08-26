Матвиенко призвала родителей подключиться к контролю качества питания в школах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала родителей школьников активнее подключаться к проверкам качества питания в учебных заведениях.

"Очень важно, чтобы родители сами контролировали качество питания. К сожалению, очень много примеров по всем регионам, когда невкусная, некачественная еда, когда много идет в отходы, потому что дети не едят", - сказала она в четверг во время общения с жителями Санкт-Петербурга при посещении "Книжных аллей" в центре города.

"Здесь очень важна позиция родителей. Не будьте равнодушны, пожалуйста. Вы должны понимать, что кушают ваши дети в школе. Родительский комитет должен интересоваться меню, качеством еды, надо прийти и самим попробовать", - добавила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации посоветовала родительским комитетам с первых дней учебного года проверить, как кормят детей в школах.

"Президент пошел на такой шаг, чтобы все дети по всей России получали горячее бесплатное питание, не хочется, чтобы эта идея была дискредитирована. Нужно, чтобы кормили детей вкусной и здоровой пищей. Это ответственность не только школы, но и родителей. Подключите родителей и посмотрите, как будет налажено с первых дней питание", - добавила Матвиенко.

По данным городского комитета по образованию, в Петербурге все учащиеся начальных классов обеспечены горячим питанием.

В городе бесплатно питаются 240 тыс. детей начальной школы и 304 тыс. школьников льготных категорий.