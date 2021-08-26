Сотрудницу почты отстранили от работы после видео с грубым обращением к клиенту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудницу "Почты России" в Санкт-Петербурге отстранили от работы после опубликованного в Интернете видео, на котором она оскорбляет клиентку отделения связи на юге города. В результате инцидента компания начала внутреннее расследование, сообщили журналистам в среду в пресс-службе АО "Почта России" в макрорегионе "Северо-Запад".

"Мы считаем, что поведение нашей сотрудницы в этом видео недопустимо, какими бы ни были причины конфликта. Мы уже начали внутреннее расследование, чтобы разобраться во всех деталях. Временно обязанности этой сотрудницы по работе с клиентами будет исполнять другой специалист, до конца внутреннего расследования инцидента", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Петербурга, после появления сообщений о конфликтной ситуации в почтовом отделении организована проверка.

"Прокуратура Фрунзенского района Петербурга организовала проверку по сообщениям о нарушениях федерального законодательства в деятельности сотрудников отделения почтовой связи АО "Почта России", расположенного на улице Бухарестской", - отметили в надзорном ведомстве.

Ранее в четверг в Интернете появилось видео, на котором сотрудница отделения "Почты России" на Бухарестской улице сперва игнорирует клиента, а затем начинает оскорблять его и выгонять из помещения почты.