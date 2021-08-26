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Пандемия COVID-19

Две трети взрослых жителей ЕС полностью привились от COVID-19

В первой тройке стран по доле полностью привитых находятся Мальта, Ирландия и Дания

СТОКГОЛЬМ, 26 августа. /ТАСС/. Количество жителей стран Евросоюза, завершивших цикл вакцинации от коронавирусной инфекции, почти достигло 244,5 млн, что составляет 66,8% взрослого населения (от 18 лет) стран ЕС. Такие данные были размещены в четверг на официальном сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

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Первое место среди стран ЕС по доле взрослых жителей, полностью привитых от COVID-19, занимает Мальта (90,3%), за ней следуют Ирландия (85,5%) и Дания (83,5%). В отстающих по этому показателю находятся Латвия (45,5%), Румыния (31,9%) и Болгария (19,5%).

Одну дозу вакцины от COVID-19 успели получить 276,3 млн человек, или 75,5% взрослого населения стран ЕС. Лидерами являются Мальта и Португалия (по 92,5%), третью позицию занимает Ирландия (90,7%).

В настоящее время страны Евросоюза имеют достаточные запасы вакцины, однако процесс вакцинации тормозится нежеланием части европейцев прививаться. Вместе с тем ряд государств ЕС, в частности Бельгия, уже ставят перед собой задачу полностью вакцинировать до 90% своего населения, включая несовершеннолетних, прививки которым в странах Евросоюза начали делать в июне. Например, в Италии от COVID-19 полностью привито уже 29,4% подростков в возрасте от 12 до 19 лет.

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Пандемия COVID-19
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