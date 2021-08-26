Совфед подключился к разработке нового порядка оплаты труда учителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Совет Федерации примет участие в рабочей группе, которая должна усовершенствовать порядок оплаты труда учителей. Об этом сообщила в четверг председатель верхней палаты Валентина Матвиенко во время общения с жителями Санкт-Петербурга при посещении "Книжных аллей" в центре города.

Она отметила, что президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета отдельно обратил внимание на зарплату педагогов.

"Сейчас правительство работает над новым порядком, который должен улучшить ситуацию, чтобы заработная плата учителей соответствовала уровню квалификации, нагрузки, чтобы она была справедливой и достаточной для нормальной жизни педагога. Совет Федерации тоже участвует в этой рабочей группе", - сказала Матвиенко.

Спикер СФ уточнила размер средней зарплаты учителей в Петербурге. По данным городского комитета по образованию, она немного превышает среднюю зарплату по Петербургу и составляет порядка 65 тыс. рублей. Начинающие педагоги получают около 38 тыс. рублей.