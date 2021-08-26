Турчак поручил единороссам проконтролировать перечисление президентских выплат пенсионерам

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в четверг попросил региональные отделения партии проконтролировать перечисление пенсионерам выплат, о которых ранее объявил президент РФ Владимир Путин.

"Просил бы наши региональные отделения "Единой России" организовать контроль за осуществлением этих выплат, чтобы снимать все проблемы еще на старте, не дожидаясь их развития", - сказал Турчак в ходе онлайн-совещания по реализации указов главы государства. По его словам, случаи задержек нужно "не просто фиксировать, а оперативно реагировать" на них.

Обращаясь к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, секретарь генсовета партии подчеркнул, что выплаты должны быть перечислены "максимально оперативно и максимально удобно".

22 августа Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны, в том числе работающим и военным, по 10 тыс. рублей. Во вторник глава государства подписал соответствующие указы.