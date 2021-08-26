Специалисты МЧС на учениях в Арктике впервые будут отрабатывать эвакуацию людей с ИВЛ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Специалисты МЧС России в ходе масштабных учений по защите территорий Арктической зоны впервые будут отрабатывать эвакуацию людей с искусственной вентиляцией легких. Об этом сообщил в четверг первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Мы будем впервые ковид-историю поднимать: эвакуация людей с искусственной вентиляцией легких", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Чуприян добавил, что по задумке учений спасатели с представителями других ведомств будут также ликвидировать пожар на складе с горюче-смазочными материалами (ГСМ), во время его тушения впервые будут использованы лазерные установки по вскрытию стенок резервуаров. "Мы будем ликвидировать пожар на складах ГСМ, которые там построены, с реальной отработкой технологий - впервые с привлечением росатомского образца лазерной установки по вскрытию стенок резервуара для того, чтобы уже с помощью арктических роботов потушить тысячи квадратных метров горящего ГСМ", - пояснил он. Вместе с тем в ходе учений будут опробованы новые технологии сбора нефтепродуктов с акватории Енисея.

Всего, по словам замминистра, 7-8 сентября в учениях в арктической зоне будут принимать участие более 6 тыс. человек. "От Мурманска до Певека в эти двое суток будем проводить эти учения: 98 научных задач, 12 водных, которые будут решать более 6 тыс. человек [привлеченных из семи субъектов РФ], 17 федеральных органов исполнительной власти, то есть министерств и ведомств, пять хозяйствующих больших крупных организаций, 12 стран в настоящее время проявили интерес к этой тематике", - сказал Чуприян.

В свою очередь директор департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александр Бондар сообщил, что, кроме МЧС РФ, в учениях примут участие Минобороны РФ, МВД, Росгвардия, МИД и Минэнерго.

Межведомственные учения МЧС России охватят Красноярский край, Архангельскую и Мурманскую области, республики Коми и Якутию, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа.