Федерация независимых профсоюзов РФ поддержит "Единую Россию" на выборах в Госдуму

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и "Единая Россия" подписали соглашение о взаимодействии, которое предполагает поддержку кандидатов от партии на выборах в Госдуму и совместную законодательную работу по защите интересов работников. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале "Единой России".

Как отметил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе подписания соглашения, более 75% кандидатов от партии, которые идут на выборы в Госдуму, являются членами профсоюзов либо поддерживаются профсоюзными организациями. "Большая доля предложений, которые вошли в народную программу партии, направлены либо отраслевыми профсоюзами, либо региональными отделениями ФНПР. Нам с вами много предстоит сделать в рамках этой программы. Задача на 2021-2022 годы - введение справедливой системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Мы от своих принципов не отступаемся. Наша консолидированная позиция позволит этот вопрос решить", - сказал он.

В свою очередь председатель ФНПР Михаил Шмаков заявил, что представители федерации независимых профсоюзов активно участвуют в работе Госдумы и фракции "Единой России", сделали много, работая в программной комиссии партии накануне предыдущих выборов и сейчас. "Мы считаем естественным и справедливыми оказать нашу поддержку "Единой России", - сказал Шмаков.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.