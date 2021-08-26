Рабочие обнаружили захоронение более 70 советских солдат под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Рабочие обнаружили захоронение с останками более 70 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, при проведении работ по благоустройству на привокзальной площади железнодорожной станции в городе Гусеве (ранее Гумбиннен) Калининградской области.

По оценкам поисковиков, красноармейцы пали в боях при штурме города Гумбиннен в октябре 1944 - январе 1945 годов, сообщается в четверг на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"25 августа текущего года в ходе проведения работ по благоустройству привокзальной площади возле железнодорожного вокзала в городе Гусеве рабочими обнаружены костные человеческие останки и фрагменты армейского обмундирования. По данному факту следователями Черняховского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным представителей поискового отряда "Экипаж", которые проводят эксгумацию, останки принадлежат бойцам Красной Армии, павшим во время Великой Отечественной войны в ходе Восточно-Прусской операции при штурме Гумбиннена в октябре 1944 и январе 1945 гг. "На настоящий момент обнаружено не менее 75 останков, эксгумационные работы продолжаются. В рамках доследственной проверки будут назначены медико-криминалистические судебные экспертизы с целью установления точного срока давности захоронения. По результатам проверки следствием будет принято законное обоснованное процессуальное решение", - уточняется в сообщении регионального следственного управления.

На территории современной Калининградской области проходили ожесточенные бои в ходе Восточно-Прусской операции советских войск. В результате войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота прорвали мощную оборону немецкой группы армий "Центр", вышли к Балтийскому морю, заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши.