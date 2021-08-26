Исследование: повышение конфиденциальности во "ВКонтакте" интересовало 25% пользователей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российские пользователи чаще стремились узнать о повышении конфиденциальности своего профиля в социальной сети "ВКонтакте" (25%), Instagram (12%), Facebook (7%), следует из исследования "Лаборатории Касперского", с результатами которого ознакомился ТАСС.

"Лаборатория Касперского" проанализировала запросы русскоязычных пользователей по настройкам приватности в различных сервисах и выяснила, что чаще всего они стремятся узнать, как сделать максимально конфиденциальной страницу в социальной сети "ВКонтакте" (25%). Аналогичные запросы касались и других социальных сетей: Instagram (12%), Facebook (7%), TikTok и Twitter (по 4%). Кроме того, в числе самых популярных обращений были настройки приватности в WhatsApp (12%) и Google (11%)", - говорится в исследовании.

Согласно результатам исследования, 13% опрошенных также искали способ защиты личных данных в Windows, 7% - в мобильных операционных системах, iOS и Android. 39% запросов касались настроек приватности различных сервисов на Android-устройствах.

"Пользователи часто делятся избыточной информацией в сети, например геотегами или сканами документов. Но все же постепенно уровень цифровой грамотности растет, и многие начинают понимать, что излишняя откровенность в интернете может привести к нежелательным последствиям и сыграть на руку, например, мошенникам. Пользователи задумываются о том, как уменьшить свой цифровой след, и изучают настройки приватности в наиболее часто используемых сервисах", - приводятся в сообщении слова руководителя отдела соцсетей "Лаборатории Касперского" Сергея Маленковича.

Во "ВКонтакте" отметили, что соцсеть предлагает гибкие настройки приватности и безопасности, среди которых управление уровнями доступа к отдельным материалам и разделам, возможность сделать свой профиль полностью приватным, а также возможность сделать приватными отдельные посты.

Эксперты "Лаборатории Касперского" рекомендовали не выкладывать конфиденциальные данные в облачное хранилище или чаты в социальных сетях, использовать технологии для защиты от сбора данных, не передавать третьим лицам свой основной адрес электронной почты и номер телефона, использовать для регистрации на разных сайтах отдельную электронную почту, обращать внимание на то, какие разрешения просят различные приложения, создавать надежные, отдельные для каждого аккаунта пароли и периодически их менять, пользоваться менеджерами паролей, а также настраивать двухфакторную авторизацию в тех сервисах, где это возможно.