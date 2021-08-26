МЧС подготовило проект создания постоянных оперативных штабов в регионах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Постоянно действующие оперативные штабы планируется создать в региональных главках МЧС России, проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Для оценки обстановки, координации сил единой системы в зонах чрезвычайных ситуаций, подготовки проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, при комиссиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации создаются постоянно действующие оперативные штабы", - говорится в документе.

Штабы, согласно проекту, будут возглавлять начальники главных управлений МЧС. Остальной состав органа, его полномочия и порядок работы будут устанавливать комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации. При этом создание штабов не потребует дополнительных бюджетных расходов, отмечается в дополнении к проекту постановления.

Ранее с предложением о создании оперативных штабов в регионах выступил глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Министр мотивировал это тем, что существующие в регионах комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности не занимаются алгоритмами ликвидации ЧС, часть их функций возлагаются на различные штабы, решения которых зачастую имеют необязательный характер. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту идею, поручив ее реализацию премьер-министру Михаилу Мишустину, главе МЧС и главам регионов. Срок исполнения поручения - 1 ноября 2021 года.