В Рязани 17 жильцов пострадавшего от пожара дома разместят в ПВР

ТАСС, 26 августа. Желание приехать в пункт временного размещения (ПВР), развернутый на базе городского Дворца молодежи, изъявили 17 жильцов многоквартирного дома, пострадавшего минувшей ночью в результате крупного пожара в Рязани. Об этом сообщила глава администрации города Елена Сорокина в соцсетях в четверг.

"Было предоставлено 3 автобуса для обогрева и транспортировки жильцов дома в пункт временного размещения, развернутый на базе Рязанского Дворца молодежи. 17 человек захотели приехать туда", - сообщила она.

Днем власти города провели внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Рязани, оценивается ущерб.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации города, сейчас в доме отключено электричество и горячее водоснабжение, прорабатывается вопрос о выделении материальной помощи жильцам. Всего в доме расположено 45 квартир.

Как сообщалось ранее, в результате пожара на площади 720 кв. метров в Рязани были эвакуированы 80 человек, пострадавших нет. Огнем повреждена кровля. По данным ГУ МЧС по Рязанской области, информация о пожаре поступила в 00:55 мск 26 августа. Его локализовали в 02:01 мск, ликвидация объявлена в 3:13. В тушении огня было задействовано 43 человека и 13 единиц техники. Причины инцидента устанавливаются.