В Ставрополе маршрутки заменят на автобусы большей вместимости

СТАВРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья приняли решение о замене маршруток на самых загруженных направлениях в городе Ставрополе автобусами большей вместимости с 2022 года. Работа будет проходить по госконтракту, что позволит повысить качество обслуживания и обеспечит стабилизацию тарифов, сообщили журналистам в четверг в краевом Миндоре.

"С 1 апреля 2022 года по пяти маршрутам города Ставрополя - № 10, № 12, № 13, № 14 и № 46 - планируется запустить 135 автобусов среднего класса посредством заключения государственных контрактов. Контракты на осуществление указанных перевозок будут заключаться региональным Миндором с перевозчиками, предложившими лучшие условия обеспечения качественного обслуживания населения. Действовать такие контракты будут с 2022 по 2024 год", - говорится в сообщении.

Ставрополь является крупнейшим городом края, население превышает 450 тыс. человек. Большинство маршрутов общественного транспорта обслуживают частные перевозчики, которые самостоятельно определяют стоимость проезда. Жители города часто жаловались властям на необоснованный рост стоимости проезда, также во время рейдов Госавтоинспекции многие маршрутки не выходили на линию, что приводило к очередям на остановках.

"Перевозки по указанным маршрутам будут осуществляться по регулируемым тарифам, то есть устанавливать их будут не перевозчики, как это происходит в настоящее время, а региональная тарифная комиссия. <…> Мероприятия позволят повысить качество транспортного обслуживания населения и, в случае возникновения нештатных ситуаций, вызывающих неудобства для граждан, будут корректироваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством", - пояснили в министерстве.

Ранее власти региона приняли решение о передаче электротранспортных предприятий Ставрополя и Пятигорска в ведение региона для улучшения обслуживания пассажиров. Обе компании регулярно сталкивались с нехваткой средств на долгосрочное развитие.