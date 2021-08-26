Кузнецова предложила сообщать в прокуратуру о фактах списания соцвыплат за долги

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в четверг предложила сообщать в прокуратуру о фактах списания за долги социальных выплат.

В ходе онлайн-совещания по реализации указов главы государства о выплатах пенсионерам, которое прошло на площадке партии "Единая Россия", Кузнецова предложила наладить "канал связи" с тем, чтобы граждане могли обращаться в партийные штабы общественной поддержки "по вопросам, связанным с получением этих выплат".

Омбудсмен при этом затронула тему списания "единовременных, иных выплат в счет погашения долгов". "Это, конечно, безобразие, потому что в законе нашем закреплено то, что ни в коем случае нельзя снимать эти деньги ни в счет погашения ничего. Это является государственной поддержкой и ни в коем случае нельзя это делать", - подчеркнула она.

В связи с этим Кузнецова предложила секретарю генсовета "Единой России" Андрею Турчаку и министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову "обратиться к прокуратуре РФ, чтобы [ее сотрудники] внимательно следили за этими моментами, если вдруг будут такие инциденты". По ее словам, общественные штабы также должны иметь возможность обращаться в органы прокуратуры в таких случаях.

Турчак со своей стороны выразил уверенность в том, что депутаты Госдумы восьмого созыва незамедлительно внесут корректировки в законодательство, которые оградят от списания социальные выплаты. Он не исключил, что соответствующая законодательная инициатива будет подготовлена еще до выборов депутатов нижней палаты.

22 августа президент России Владимир Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны, в том числе работающим и военным, по 10 тыс. рублей. Во вторник глава государства подписал соответствующие указы. При этом, выступая на втором этапе предвыборного съезда "Единой России", Путин предложил законодательно запретить списание социальных выплат по исполнительному производству и вернуть уже списанные выплаты.