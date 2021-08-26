Вильфанд советует не доверять прогнозам коммерческих организаций

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рекомендует доверять прогнозам погоды Росгидромета, так как они признаны Всемирной метрологической организацией самыми надежными. Большинство коммерческих организаций используют модели прогнозирования Росгидромета, но не всегда делают это умело, кроме того, они не несут отвественности за оправдываемость прогнозов.

"Самые надежные прогнозы, это просто объективно было показано группой экспертов Всемирной метеорологической организацией, лучшие прогнозы выпускаются национальными службами в каждой стране, потому что они впитают всю информацию, которая существует в мире и обмениваются [ей] <…> Прогнозы Росгидромета по всей территории лучше, чем какой-либо другой, потому что тут нацеленность и ответственность за это. Не дай бог пропущено опасное явление, и оно привело к последствиям очень сильным экономическим или вообще человеческим, это же потом идет разбор очень детальный и тщательный", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, многие коммерческие организации используют модели прогнозирования, разработанные специалистами Росгидромета. Эти модели сложные, потому лучше всего ими владеют именно разработчики.

"Сейчас, к сожалению, появились так называемые хорошие модели, которые находятся в свободном доступе, и многие коммерческие структуры с удовольствием используют. Но тот человек, который разбазаривает эту модель знает ее, как пять своих пальцев. Она очень сложная <…> Вот есть машина Mercedes, ее создавали и констрикторы, и ученые, и технологи, и инженеры, а вот садится и управляет и врач, и учитель, метеоролог, журналист. Он так лихо водит, что уж, как здорово, но он же не понимает в этой машине ничего", - объяснил метеоролог.

Кроме того, Вильфанд отметил, что отдавать предпочтение прогнозам Росгидромета следует из-за его широкой наблюдательной сети. "Это не реклама. Я рекомендую, обращайтесь, пожалуйста, к выходной продукции Росгидромета. В каждом субъекте федерации действуют свои структуры, отдельные офисы Росгидромета, где анализируется вся информация", - призвал синоптик.