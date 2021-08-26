Проект ОНФ "Взлетная полоса" помог продолжить учебу 95 выпускникам детдомов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Взлетная полоса" помог 95 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, поступить в высшие и средние учебные заведения . Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщил сопредседатель центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Мы получили 450 заявок на участие в проекте, до финала дошли 95 детей. Все они поступили в высшие или средние учебные заведения", - сказал Комиссаров. Он напомнил, что проект заключается в создании системы дистанционных возможностей, позволяющей талантливым воспитанникам детских домов развивать свои способности и быть конкурентоспособными при поступлении в вузы.

"ОНФ выявил, что среди выпускников школ детей-сирот поступают в вузы всего один процент от 22 тыс. Кому-то не хватает мотивации для поступления, кому-то не хватает знаний, кому-то не хватает просто материальных возможностей, чтобы получить дополнительные занятия. Мы захотели сделать этот проект. С финалистами занимались участники и победители других программ АНО "Россия - страна возможностей", - сказал Комиссаров.

По его словам, в роли наставников выступили, в частности, участники конкурса "Лидеры России" и кураторы из мастерской управления "Сенеж". В проекте приняли участие 11 пилотных регионов, 33 организации, 8 федеральных и 15 региональных вузов.

"Образовательный этап проекта длился 17 недель. Работали в нем 24 преподавателя, прошли 160 занятий по десяти дисциплинам. Больше всего дистанционных занятий было посвящено обществознанию, математике, русскому языку", - сказал Комиссаров. "Зачастую детям не хватает мотивации, подсказки, совета старшего товарища. Этот проект себя оправдал. Уверен, что в следующие годы таких ребят станет больше", - заключил Комиссаров.

В свою очередь первый заместитель руководителя исполкома ОНФ Евгения Калачева отметила, что отношения с победителями проекта будут поддерживаться и после его завершения. "В октябре планируем провести отложенный выпускной, надеемся, все встретимся", - сказала Калачева.