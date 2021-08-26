Мишустин поручил учитывать бюджет разных уровней в плане ремонта школ до 2024 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на необходимость разработать план реконструкции школ до 2024 года с учетом федерального и региональных бюджетов.

В ходе посещения в Нижнем Новгороде гимназии № 25 имени А. С. Пушкина премьер отметил, что вопросы ремонта школ с ним при каждой встречи обсуждают представители "Единой России".

"Мы внимательно смотрели по всем возможностям", - сказал Мишустин, добавив, что уже заложенные средства региональных бюджетов дают достаточную основу для большой работы. При этом он указал на необходимость разработать план, чтобы учителя и родители школьников понимали, какого результата следует ожидать за эти четыре года. "Я абсолютно уверен, что компиляция регионального и федерального бюджетов <...> даст нам абсолютно точный результат, который мы людям предъявим, и в 2024 году решим эти задачи [по модернизации школ]", - подчеркнул Мишустин.

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов доложил, что соответствующая программа уже подготовлена и в ближайшее время будут утверждены все ее параметры. "Отработали с Минфином, с "Единой Россией", с регионами. В течение следующих годов, в 2022-2023 годах, как сказал президент, вдвое увеличим количество зданий отремонтированных, 3 тыс. будет отремонтировано", - сказал министр. По его словам, на 2022 год в бюджете заложено 56 млрд рублей.

"С привлечением региональных денег будет больше", - заметил Мишустин.

Глава кабмина также осмотрел фасад гимназии, здание которой было построено в 1936 году. Директор учреждения Татьяна Калмыкова рассказала, что кровля была отремонтирована, однако общий износ здания составляет 65%.

Мишустин подчеркнул, что заниматься вопросами подходов к школьному образованию очень важно, но не стоит оставлять без внимания и состояние самих образовательных учреждений. "Самое важное - это, извините меня, вешалка, парта, чтобы пришли, всем было удобно. И здесь, к сожалению, не обойдешься абсолютно точно без капитального ремонта и серьезного приведения в порядок таких вещей", - подчеркнул премьер. Кравцов отчитался, что за 2019 год было капитально отремонтировано 337 объектов, из них 147 школ. В 2021 году будет реконструировано 70 школ. При этом, по словам министра, до 2024 года должно быть модернизировано около 700 объектов.

По итогам осмотра учреждения Мишустин заметил, что во всех поездках по регионам, в том числе и в ходе обсуждений вопроса с представителями партии "Единая Россия", он всегда приходил к выводу, что "самое главное - сделать ремонт". При этом, по его мнению, зачастую это даже важнее, чем строительство новых учреждений, потому что зачастую школа является знаковым местом, которое символизирует связь поколений, так как в одном и том же здании с интервалом в несколько десятков лет могут учиться и родители, и их дети.

Школьное питание и классное руководство

В ходе осмотра гимназии премьер-министр заглянул в пищевой блок, кабинет технологии и спортивный зал. Он коротко обсудил с директором учреждения детские предпочтения в еде, заметив, что хотя дети и предпочитают сосиски, сладкую выпечку и газировку, так строить их рацион нельзя. В этом плане, по словам Мишустина, инициатива обеспечения учеников начальной школы горячим питанием очень важна. Он подчеркнул, что очень важно привлекать родителей к контролю качества школьного питания, и вспомнил, как во время рабочей поездки на Алтай в одной из школ вместе с родителями учеников продегустировал предлагаемую детям еду.

"От котлет с гречкой до компота - все было вкусно", - поделился впечатлениями он. Директор школы заверила, что и в ее учебном заведении родители активно подключаются к контролю питания школьников.

В кабинете технологий Мишустин осмотрел используемые на уроках станки, которым было много десятков лет. Во время беседы с премьером учителя высказали пожелание, чтобы в школах появилась робототехника. По их мнению, это повысило бы интерес учащихся к предмету. Отдельное внимание Мишустин уделил вопросу доплаты за классное руководство и поинтересовался у педагогов, получают ли они эти деньги.

"Вы знаете, что соответствующее распоряжение президент дал. Чтобы восстановить справедливость по колледжам и техникумам, у нас с 1 сентября классные руководители профессионалитетов - колледжей и техникумов - тоже будут получать по 5 тыс. рублей", - напомнил он. Мишустин вспомнил свою классную руководительницу, которая вместе с учениками "жила, играла в футбол, занималась домашним заданием". Педагоги со своей стороны рассказали премьеру, что сейчас, благодаря новым технологиям, они тоже практически живут вместе с родителями, общаясь через специальные чаты.