Росприроднадзор готов сопровождать деятельность участников акции "Чистая Арктики"

КОНАКОВСКИЙ РАЙОН /Тверская область/, 26 августа. / ТАСС/. Росприроднадзор готов организовать сопровождение деятельности участников экологической акции "Чистая Арктика". Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова в четверг на выездном заседании Научно-технического совета Росприроднадзора.

Во время заседания руководитель проектного офиса "Чистой Арктики" Андрей Нагибин обратился к главе Росприроднадзора, рассказав ей, что во время уборки территории организаторы и участники акции сталкиваются с проблемой, когда надзорные органы просят от них большое количество разрешительных документов на ликвидацию этого мусора. По словам Нагибина, это затрудняет процесс очистки арктических территорий, поэтому необходимы изменения в правилах.

"Изменения законодательства под это отдельно невозможно. Я понимаю, о чем вы говорите. Любой навал мусора - уже свалка, свалка неорганизованная. Любое перемещение - уже обращение с отходами, мы это понимаем. Нельзя сделать исключение в законе и не успеем. Я надеюсь, что вы быстрее уберетесь, чем мы это сделаем. Но сопровождение команды по территориям сделаем", - ответила Радионова.

Идея проекта "Чистая Арктика", направленного на создание единой программы по очистке Севера, принадлежит капитану ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову и Герою Труда Геннадию Антохину. В начале июня Лобусов предложил провести "большую арктическую уборку". Представленная 5 июля в Общественной палате РФ программа получила широкую поддержку, в том числе спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Росприроднадзора, волонтерских и общественных организаций, научного сообщества, глав арктических регионов. Подать заявку на участие в проекте и арктической экспедиции можно на сайте чистая-арктика.рф.